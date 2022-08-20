Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 20 августа

ISPORT рассказывает о результатах украинских спортсменов на мультиспортивном чемпионате Европы за 20 августа.

В немецком городе Мюнхен проходит специальный турнир - чемпионат Европы сразу по нескольким видам спорта. Участие в нем принимает большое количество украинских спортсменов.

ISPORT рассказывает о результатах украинцев за 20 августа.

Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-четверка, 500 метров, женщины, полуфинал

Сборная Украины, состоящая из Анастасии Горловой, Людмилы Куклиновской, Дианы Танько и Натальи Докиенко, заняла третье место и пробилась в финал.

Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-двойка, 200 метров, мужчины, полуфинал

К сожалению, Виталий Браташ и Валерий Гарап финишировали лишь шестыми, не сумев пробиться в финал.

Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, 200 метров, мужчины, полуфинал

Валерий Гарап приплыл к финишу 8-м, из-за чего покидает соревнование.

Легкая атлетика, спортивная ходьба на 20 км, мужчины, финал

Виктор Шумик попал по итогам состязания в ТОП-15, Иван Лосев и Сергей Светличный - в ТОП-25 (18 и 22 соответственно).

Парагребля на байдарках и каноэ, байдарка-двойка, KL2, 200 метров, мужчины, полуфинал

Владимир Вельгун пробился в финал, финишировав на первом месте.

Легкая атлетика, спортивная ходьба на 20 км, женщины, финал

Людмила Оляновская остановилась в шаге от медалей, установив четвертое время с показателем 1:29:46, уступив третьему месту 21 с.

Елена Собчук из-за штрафа финишировала девятой - 1:32:07, а Анна Шевчук была дисквалифицирована, получив четыре предупреждения.

Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-двойка, 500 метров, женщины, финал В

Анастасия Горлова и Людмила Куклиновская остались без медалей - финишировали на девятом месте.

Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, 1000 метров, мужчины, финал В

Александр Сыромятников также не попал на подиум, довольствуясь лишь седьмой позицией.

Гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 1000 метров, мужчины, финал

Павел Алтухов финишировал четвертым, уступив бронзовому призеру почти три секунды.

Гребля на байдарках и каноэ, каное-двойка, 500 метров, женщины, финал

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова - чемпионки Европы в каноэ-двойке на дистанции 500 м!

Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-четверка, 500 метров, мужчины, финал

Сборная Украины, представляемая Олегом Кухариком, Дмитрием Даниленко, Игорем Труновым и Иваном Семыкиным, заняла пятое место - первые шесть мест разделили всего 0,8 с.

Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, 200 метров, женщины, финал

Инна Клинова финишировала последней в заплыве на 200 м.

Гребля на байдарках и каноэ, каное-одиночка, 200 метров, мужчины, финал

Олег Боровик также пришел последним на дистанции 200 м.

Велоспорт, кросс-кантри, женщины, финал

Для Яны Беломоиной гонка сложилась неудачно - ее обошли на круг, потому она не смогла вовремя закончить заезд. Как итог, 32-е место.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием соревнований на 20 августа.