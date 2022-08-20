Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 20 августа
В немецком городе Мюнхен проходит специальный турнир - чемпионат Европы сразу по нескольким видам спорта. Участие в нем принимает большое количество украинских спортсменов.
ISPORT рассказывает о результатах украинцев за 20 августа.
Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-четверка, 500 метров, женщины, полуфинал
Сборная Украины, состоящая из Анастасии Горловой, Людмилы Куклиновской, Дианы Танько и Натальи Докиенко, заняла третье место и пробилась в финал.
Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-двойка, 200 метров, мужчины, полуфинал
К сожалению, Виталий Браташ и Валерий Гарап финишировали лишь шестыми, не сумев пробиться в финал.
Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, 200 метров, мужчины, полуфинал
Валерий Гарап приплыл к финишу 8-м, из-за чего покидает соревнование.
Легкая атлетика, спортивная ходьба на 20 км, мужчины, финал
Виктор Шумик попал по итогам состязания в ТОП-15, Иван Лосев и Сергей Светличный - в ТОП-25 (18 и 22 соответственно).
Парагребля на байдарках и каноэ, байдарка-двойка, KL2, 200 метров, мужчины, полуфинал
Владимир Вельгун пробился в финал, финишировав на первом месте.
Легкая атлетика, спортивная ходьба на 20 км, женщины, финал
Людмила Оляновская остановилась в шаге от медалей, установив четвертое время с показателем 1:29:46, уступив третьему месту 21 с.
Елена Собчук из-за штрафа финишировала девятой - 1:32:07, а Анна Шевчук была дисквалифицирована, получив четыре предупреждения.
Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-двойка, 500 метров, женщины, финал В
Анастасия Горлова и Людмила Куклиновская остались без медалей - финишировали на девятом месте.
Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, 1000 метров, мужчины, финал В
Александр Сыромятников также не попал на подиум, довольствуясь лишь седьмой позицией.
Гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 1000 метров, мужчины, финал
Павел Алтухов финишировал четвертым, уступив бронзовому призеру почти три секунды.
Гребля на байдарках и каноэ, каное-двойка, 500 метров, женщины, финал
Людмила Лузан и Анастасия Четверикова - чемпионки Европы в каноэ-двойке на дистанции 500 м!
Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-четверка, 500 метров, мужчины, финал
Сборная Украины, представляемая Олегом Кухариком, Дмитрием Даниленко, Игорем Труновым и Иваном Семыкиным, заняла пятое место - первые шесть мест разделили всего 0,8 с.
Гребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, 200 метров, женщины, финал
Инна Клинова финишировала последней в заплыве на 200 м.
Гребля на байдарках и каноэ, каное-одиночка, 200 метров, мужчины, финал
Олег Боровик также пришел последним на дистанции 200 м.
Велоспорт, кросс-кантри, женщины, финал
Для Яны Беломоиной гонка сложилась неудачно - ее обошли на круг, потому она не смогла вовремя закончить заезд. Как итог, 32-е место.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием соревнований на 20 августа.