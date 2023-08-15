"Спорт вне политики?": Романчук эмоционально отреагировал на обстрел спорткомплекса Метеор

Украинский пловец Михаил Романчук высказался по поводу обстрела спорткомплекса Метеор в Днепре.

Спортсмен опубликовал пост в Instagram-stories, в котором дал оценку россиянам.

"Это бассейн, где я готовился к моей Олимпиаде в Токио.

И так он смотрится после очередной ночной атаки ракет и беспилотников.

Спорт вне политики?", - написал Романчук.

Ранее сообщалось, что Мудрик осчастливил своего персонального фаната, потерявшего ногу в Мариуполе.

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