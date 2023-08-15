"Спорт вне политики?": Романчук эмоционально отреагировал на обстрел спорткомплекса Метеор
Украинец поделился воспоминаниями.
Украинский пловец Михаил Романчук высказался по поводу обстрела спорткомплекса Метеор в Днепре.
Спортсмен опубликовал пост в Instagram-stories, в котором дал оценку россиянам.
"Это бассейн, где я готовился к моей Олимпиаде в Токио.
И так он смотрится после очередной ночной атаки ракет и беспилотников.
Спорт вне политики?", - написал Романчук.
Ранее сообщалось, что Мудрик осчастливил своего персонального фаната, потерявшего ногу в Мариуполе.
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