Михаил Романчук: "Страшное утро для Украины"
Украинец прокомментировал последствия массированного ракетного удара.
Двухкратный олимпийский призер по плаванию Михаил Романчук высказался по поводу массированной ракетной атаки россии на Украину.
Спортсмен опубликовал пост в Instagram-stories.
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"Страшное утро для Украины", – написал Романчук, прикрепив карту страны.
Ранее Рыжикова высказалась про массовый обстрел Украины.
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