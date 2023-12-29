Михаил Романчук: "Страшное утро для Украины"

Двухкратный олимпийский призер по плаванию Михаил Романчук высказался по поводу массированной ракетной атаки россии на Украину.

Спортсмен опубликовал пост в Instagram-stories.

Читай также: "Вот как можно быть таким пи****ми": жена Усика отреагировала на массовый обстрел

"Страшное утро для Украины", – написал Романчук, прикрепив карту страны.

Ранее Рыжикова высказалась про массовый обстрел Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!