Чемпион Европы объявил о завершении карьеры в 31 год
Украинский прыгун в воду Олег Колодий решил завершить спортивную карьеру.
Об этом в комментарии Суспильному рассказал тренер сборной Украины Илья Целютин.
"Каждый год у нас какие-то спортсмены заканчивают карьеру. В каждом цикле мы подходим к тому, что надо омолаживать состав. Поэтому мы к этому готовимся. Есть уже смена, которая их заменит. Олег Колодий будет работать тренером", - рассказал Целютин.
Олег Колодий - участник двух Олимпиад, многоразовый призер чемпионатов Европы и также чемпион Европы в командных сорвенованиях с Софией Лискун в 2018 году.
Спортсмен планирует остаться в водном спорте и вскоре начать тренерскую карьеру.
Также напомним, что сейчас украинские спортсмены выступают на Чемпионате мира по плаванию.
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