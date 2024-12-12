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Чемпион Европы объявил о завершении карьеры в 31 год

Олег Колодий вскоре станет тренером.
Сегодня, 18:25
Олег Колодий / Getty Images
Олег Колодий / Getty Images

Украинский прыгун в воду Олег Колодий решил завершить спортивную карьеру.

Об этом в комментарии Суспильному рассказал тренер сборной Украины Илья Целютин.

"Каждый год у нас какие-то спортсмены заканчивают карьеру. В каждом цикле мы подходим к тому, что надо омолаживать состав. Поэтому мы к этому готовимся. Есть уже смена, которая их заменит. Олег Колодий будет работать тренером", - рассказал Целютин.

Олег Колодий - участник двух Олимпиад, многоразовый призер чемпионатов Европы и также чемпион Европы в командных сорвенованиях с Софией Лискун в 2018 году.

Спортсмен планирует остаться в водном спорте и вскоре начать тренерскую карьеру.

Также напомним, что сейчас украинские спортсмены выступают на Чемпионате мира по плаванию.

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