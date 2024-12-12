Чемпион Европы объявил о завершении карьеры в 31 год

Украинский прыгун в воду Олег Колодий решил завершить спортивную карьеру.

Об этом в комментарии Суспильному рассказал тренер сборной Украины Илья Целютин.

"Каждый год у нас какие-то спортсмены заканчивают карьеру. В каждом цикле мы подходим к тому, что надо омолаживать состав. Поэтому мы к этому готовимся. Есть уже смена, которая их заменит. Олег Колодий будет работать тренером", - рассказал Целютин.

Олег Колодий - участник двух Олимпиад, многоразовый призер чемпионатов Европы и также чемпион Европы в командных сорвенованиях с Софией Лискун в 2018 году.

Спортсмен планирует остаться в водном спорте и вскоре начать тренерскую карьеру.

Также напомним, что сейчас украинские спортсмены выступают на Чемпионате мира по плаванию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!