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Коновалов и Колодий заработали лицензию для участия на Олимпиаде-2024

Для Украины это уже четвертая лицензия в прыжках в воду.
Сегодня, 17:32
Олег Колодий и Даниил Коновалов / Getty Images
Олег Колодий и Даниил Коновалов / Getty Images

В воскресенье, 5 февраля, в Дохе (Катар) в рамках чемпионата мира по водным видам спорта прошел финал синхронных прыжков в воду с трехметрового трамплина среди мужчин.

От Украины в финале выступали Олег Колодий и Даниил Коновалов. К сожалению, они не смогли побороться за медали, продемонстрировав лишь шестой результат.

Однако этого все равно хватило для нечто другого. Как сообщает Суспільне, Колодий и Коновалов заработали лицензию для участия на Олимпиаде 2024 года, которая пройдет в Париже.

Это стало возможным благодаря тому, что они оказались четвертой лучшей командой, которая выступала без лицензии для ОИ-2024.

Стоит отметить, что Украина заработала четвертую лицензию по прыжкам в воду. Ранее лицензию получили Алексей Середа (10 метров), София Лыскун (10 метров) и тандем Середа-Кирилл Болюх (10 метров, синхрон).

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами выступлений украинских спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта.

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