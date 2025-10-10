Магучих осталась вне финальной тройки претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы

Защитить топ-статус после победы в прошлом году украинке не удастся.

European Athletics объявила имена трех финалисток в борьбе за звание лучшей легкоатлетки Европы 2025 года.

В финальную тройку по итогам голосования не попала украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая ранее была номинирована вместе с девятью другими спортсменками.

Украинка в 2025 году стала чемпионкой Европы в помещении, завоевала серебро в финале Бриллиантовой лиги, а также бронзовые медали на чемпионатах мира-2025 на открытом воздухе и в помещении.

В прошлом году именно Магучих удостоилась звания лучшей легкоатлетки Европы.

Как сообщает официальный сайт European Athletics, в этом году борьбу за награду продолжат нидерландка Фемке Бол (бег), швейцарка Дитаджи Камбунджи (бег) и испанка Мария Перес (спортивная ходьба).

Победительница будет названа на церемонии награждения, которая состоится 25 октября в грузинском Батуми.

Ранее сообщалось, что Украина завершила ЧМ-2025 по легкой атлетике с одной наградой, повторив антирекорд.

