iSport.ua
Русский Українська
Другие

Рекордсменка мира Бол сменила дисциплину

Нидерландка покинула 400-метровку с барьерами.
Вчера, 11:16       Автор: Антон Федорцив
Фемке Бол / Getty Images
Фемке Бол / Getty Images

Многократная чемпионка мира Фемке Болл решилась попробовать себя на новом уровне. В следующем сезоне нидерландская бегунья будет соревноваться на дистанции 800 м, сообщает L'Equipe.

"Мы решили, что в грядущие годы моей основной дисциплиной станет бег на 800 м. Это очень красивый вызов. Мы в течение некоторого времени думали об этом.

400 метров с барьерами дали мне очень много, именно эта дистанция сделала меня той спортсменкой, которой я являюсь сегодня. Она также дала мне уверенность, чтобы решиться на этот шаг.

Я всегда любила смотреть 800-метровку. Она кажется мне тяжелой, но в то же время невероятной красивой. И мне действительно хочется попробовать, проверить свои границы и попытаться преодолеть их", – заявила атлетка.

Бол завоевала две олимпийские "бронзы" на дистанции 400 м с барьерами. Также она дважды стала чемпионкой в родной дисциплине (2023, 2025). Нидерландка остается мировой рекордсменкой дистанции в помещении.

Кстати, ранее Бол попала в список претенденток на приз лучшей легкоатлетке Европы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фемке Бол

Статьи по теме

Отборочный турнир ЧМ-2026: победы Испании, Португалии и Италии, Турция разгромила Болгарию, Албания нанесла поражение Сербии Отборочный турнир ЧМ-2026: победы Испании, Португалии и Италии, Турция разгромила Болгарию, Албания нанесла поражение Сербии
Испания одолела Грузию, Италия обыграла Эстонию, а Португалия справилась с Ирландией Испания одолела Грузию, Италия обыграла Эстонию, а Португалия справилась с Ирландией
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Чухаджян нокаутировал аргентинского соперника во втором раунде Чухаджян нокаутировал аргентинского соперника во втором раунде

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

ЧМ-202600:50
Отборочный турнир ЧМ-2026: победы Испании, Португалии и Италии, Турция разгромила Болгарию, Албания нанесла поражение Сербии
ЧМ-202600:11
Испания одолела Грузию, Италия обыграла Эстонию, а Португалия справилась с Ирландией
Вчера, 23:40
Бокс23:40
Бокс: расписание боев
Бокс23:35
Чухаджян нокаутировал аргентинского соперника во втором раунде
Европа23:12
Топ-клуб из Франции объявил о назначении нового тренера
Украина22:39
Первый домашний матч Нико-Баскета в Суперлиге собрал 1500 зрителей
Украина22:05
Суперлига: Соколы победили Кривбасс, Мавпы одолели Нико-Баскет, Киев-Баскет переиграл Старый Луцк
Бокс21:55
Постол одолел испанского соперника, завоевав пояс IBO International
ЧМ-202621:20
Холанд дважды подряд не реализовал пенальти, но оформил хет-трик против Израиля
ЧМ-202620:28
УАФ подтвердила, что Судаков покинул расположение сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK