Рекордсменка мира Бол сменила дисциплину

Многократная чемпионка мира Фемке Болл решилась попробовать себя на новом уровне. В следующем сезоне нидерландская бегунья будет соревноваться на дистанции 800 м, сообщает L'Equipe.

"Мы решили, что в грядущие годы моей основной дисциплиной станет бег на 800 м. Это очень красивый вызов. Мы в течение некоторого времени думали об этом.

400 метров с барьерами дали мне очень много, именно эта дистанция сделала меня той спортсменкой, которой я являюсь сегодня. Она также дала мне уверенность, чтобы решиться на этот шаг.

Я всегда любила смотреть 800-метровку. Она кажется мне тяжелой, но в то же время невероятной красивой. И мне действительно хочется попробовать, проверить свои границы и попытаться преодолеть их", – заявила атлетка.

Бол завоевала две олимпийские "бронзы" на дистанции 400 м с барьерами. Также она дважды стала чемпионкой в родной дисциплине (2023, 2025). Нидерландка остается мировой рекордсменкой дистанции в помещении.

Кстати, ранее Бол попала в список претенденток на приз лучшей легкоатлетке Европы.

