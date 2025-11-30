Матвей Строгалев обновил личный рекорд на всеукраинских соревнованиях

Матвей Строгалев обновил свой личный рекорд в соревнованиях по лёгкой атлетике. Об этом сообщает Федерация лёгкой атлетики Украины.

На всеукраинских соревнованиях, посвящённых памяти заслуженного тренера Украины Юрия Тумасова, 13-летний украинец обновил свой личный рекорд.

Показав результат 4.00 метра, он стал третьим в возрастной категории до 18 лет - его обошли два 17-летних спортсмена: Никита Левченко (4.60 м) и Андрей Посполита (4.40 м).

Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы-2022 в мае 2015 года преодолел планку 4.65 м.

Также сообщалось, что Бриллиантовая лига по лёгкой атлетике объявила этапы сезона-2026.

