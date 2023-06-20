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Малыхин выиграл соревнования прыжки с шестом на Европейских играх 2023

Украинский спортсмен разделил первую строчку с представителем Хорватии.
Сегодня, 21:10
Владислав Малыхин / Getty Images
Владислав Малыхин / Getty Images

В Кракове проходит нулевой день Европейских игр 2023, в рамках которого проходят первые соревнования в легкой атлетике.

Украинский спортсмен Владислав Малыхин показал отличное выступление прыжках с шестом.

Малыхину удалось покорить отметку 5 метров 40 сантиметров. Именно этот результат позволил ему разделить первое место в дивизионе 2. Такой же результат показал хорват Иван Хорват.

Стоит отметить, что соревнования по Легкой атлетике в рамках Европейских Игр проходят в формате Командного чемпионата Европы. Все команды поделены на три дивизиона и соревнуются в рамках каждого из них. После завершения выступлений во всех дивизионах, подводятся итоги и вручаются медали.

Следите за Европейскими играми 2023 года вместе с ISPORT. Узнайте календарь турнира на нашем сайте.


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