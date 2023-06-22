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Сборная Украины по легкой атлетике поднялась в первый дивизион

Наши спортсмены сегодня показали свой уровень.
Вчера, 22:30
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

По итогам первого дня соревнований командного чемпионата Европы по легкой атлетике Украина поднялась на вторую строчку.

Это дает нам право принять участие в первом дивизионе вместе с сильнейшими странами.

Напомним, что после первого дня нраши спортсмены заняли вторую строчку, заметно отстав от Венгрии, но еще более заметно оторвавшись от Литвы.

Напомним, что впереди ее три дня соревнований, по итогам которых определятся чемпионы Европейских игр 2023.

Со всеми нашими медалистами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легкая атлетика Европейские Игры

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