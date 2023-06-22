Сборная Украины по легкой атлетике поднялась в первый дивизион

Наши спортсмены сегодня показали свой уровень.

По итогам первого дня соревнований командного чемпионата Европы по легкой атлетике Украина поднялась на вторую строчку.

Это дает нам право принять участие в первом дивизионе вместе с сильнейшими странами.

Напомним, что после первого дня нраши спортсмены заняли вторую строчку, заметно отстав от Венгрии, но еще более заметно оторвавшись от Литвы.

Напомним, что впереди ее три дня соревнований, по итогам которых определятся чемпионы Европейских игр 2023.

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