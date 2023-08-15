"Один из лучших бассейнов в Украине": Рыжикова отреагировала на обстрел Метеора

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова прокомментировала обстрел спорткомплекса Метеор в Днепре.

Спортсменка написала в Instagram-stories о важности арены.

"Когда-то это был один из лучших бассейнов в Украине, где тренировались олимпийцы, но сегодня ночью россияне выпустили по нему ракету", - написала Рыжикова

Ранее сообщалось, что Романчук эмоционально отреагировал на обстрел спорткомплекса Метеор.

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