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Магучих: Я таки завоевала это золото для Украины

Украинка отметила свой характер и соотечественников.
Сегодня, 08:25
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала победу в прыжках высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште.

Спортсменка посвятила победу украинскому народу.

"Я невероятно чувствую себя. Я таки завоевала это золото для своей страны. Мы никогда не сдаемся и будем бороться до самого конца", - сказала Магучих.

Отметим, что украинка также выполнила олимпийский норматив (197 см). 

Напомним, Украина впервые за десять лет завоевала "золото" на чемпионате мира по легкой атлетике.


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