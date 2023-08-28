Магучих: Я таки завоевала это золото для Украины
Украинка отметила свой характер и соотечественников.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала победу в прыжках высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште.
Спортсменка посвятила победу украинскому народу.
"Я невероятно чувствую себя. Я таки завоевала это золото для своей страны. Мы никогда не сдаемся и будем бороться до самого конца", - сказала Магучих.
Отметим, что украинка также выполнила олимпийский норматив (197 см).
Напомним, Украина впервые за десять лет завоевала "золото" на чемпионате мира по легкой атлетике.