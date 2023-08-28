Магучих: Я таки завоевала это золото для Украины

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала победу в прыжках высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште.

Спортсменка посвятила победу украинскому народу.

"Я невероятно чувствую себя. Я таки завоевала это золото для своей страны. Мы никогда не сдаемся и будем бороться до самого конца", - сказала Магучих.

Отметим, что украинка также выполнила олимпийский норматив (197 см).

Напомним, Украина впервые за десять лет завоевала "золото" на чемпионате мира по легкой атлетике.