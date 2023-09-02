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Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Сямыне

Это четвертая медаль в сезоне для украинки.
Сегодня, 14:56
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

В китайском Сямыне состоялся 12-й этап Бриллаинтовой лиги, где в прыжках в высоту золото добыла Ярослава Магучих.

Отметим, что для Ярославы этот этап стал четвертым в этом сезоне, на счету украинки бронза в Лозанне и Монако, а также золото в Рабате.

Теперь же Магучих добавила еще одну медаль в своей актив, не оставив никаких шансов своих соперницам. Ярослава стала единственной, кто взял высоту 1.95 м.

Также украинка взяла 1.98 и 2.02 м, что стало ее лучшим результатом сезона, а также повторением лучшего мирового результата сезона Николы Олислагерс.

Также в этапе принимала участие Юлия Чумаченко, но заняла лишь пятую строчку.

Бриллиантовая лига. Прыжки в высоту

  1. Ярослава Магучих - 2.02 м
  2. Лиа Апостоловски (Словения) - 1.92 м
  3. Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1.92 м
  4. Элизабет Пихела (Эстония) - 1.89 м
  5. Юлия Чумаченко - 1.86 м

Ранее, напомним, Ярослава Магучих взяла золото Чемпионата мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ярослава Магучих

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