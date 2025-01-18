Во Львове украинка повторила рекорд сезона в прыжках в высоту - это не Магучих

Екатерина Табашник повторила лучший результат 2025 года в прыжках в высоту на Мемориале Демьянюка во Львове. 30-летняя украинка покорила высоту 1,91 м и триумфовала в турнире, сообщает "Суспильне Спорт".

Опытная спортсменка гарантировала победу еще на отметке 1,83 м. Ее не смогла взять Анастасия Волкова. Табашник в свою очередь продолжила прыгать и с третьих попыток покорила рубежи 1,88 м и 1,91 м.

Со старта сезона только итальянка Идеа Перони смогла взять такую ​​высоту. Мировой рекорд по прыжкам в высоту принадлежит Ярославе Магучих (2,10 м), а лучшим результатом в истории в помещении остается отметка 2,08 м. Ее еще в 2006 году покорила шведка Кайса Бергквист.

К слову, ранее Магучих попала в топ-5 спортсменок мира по итогам года.

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