Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Украины против федерации шахмат рф (фшр).

Напомним, что в 2024 году Апелляционная палата постановила, что включение фшр в свой состав региональных федераций оккупированных территорий Украины нарушает принципы статута ФИДЕ.

В качестве наказания фшр обложила штрафом в 45 тысяч евро, в случае неуплаты которого федерация получила бы годовой бан.

Украина обратилась в CAS касательно слишком мягкого наказания. В итоге Арбитражный суд частично удовлетворил прошение.

CAS постановил, что фшр обязан в течение 90 ней покинут оккупированные территории Украины. В случае невыполнения федерация получит трехлетний бан. Остальные ходайства Украины были отвергнуты.

Ранее также ФИДЕ повторно исключила из рейтинга сергея карякина.

