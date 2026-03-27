CAS частично удовлетворил апелляцию Украины против федерации шахмат рф

фшр обязан выйти с оккупированных территорий.
Сегодня, 17:14       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Украины против федерации шахмат рф (фшр).

Напомним, что в 2024 году Апелляционная палата постановила, что включение фшр в свой состав региональных федераций оккупированных территорий Украины нарушает принципы статута ФИДЕ.

В качестве наказания фшр обложила штрафом в 45 тысяч евро, в случае неуплаты которого федерация получила бы годовой бан.

Украина обратилась в CAS касательно слишком мягкого наказания. В итоге Арбитражный суд частично удовлетворил прошение.

CAS постановил, что фшр обязан в течение 90 ней покинут оккупированные территории Украины. В случае невыполнения федерация получит трехлетний бан. Остальные ходайства Украины были отвергнуты.

Ранее также ФИДЕ повторно исключила из рейтинга сергея карякина.

Статьи по теме

Руководитель Ред Булл признал отставание команды Руководитель Ред Булл признал отставание команды
Месси получил уникальное для спорта достижение Месси получил уникальное для спорта достижение
Ключевой кандидат для Манчестер Юнайтед не перейдет в английский клуб Ключевой кандидат для Манчестер Юнайтед не перейдет в английский клуб
78-летний Ходжсон вернулся к тренерской работе 78-летний Ходжсон вернулся к тренерской работе

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Швеции в отборе ЧМ-2026 и сыграют товарищеский матч с Албанией
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Футбол сегодня: поединок молодежной сборной Украины, товарищеские матчи Англии, Германии, Испании
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров

Формула 118:15
Руководитель Ред Булл признал отставание команды
Другие страны17:50
Месси получил уникальное для спорта достижение
Шахматы17:14
CAS частично удовлетворил апелляцию Украины против федерации шахмат рф
Европа16:45
Ключевой кандидат для Манчестер Юнайтед не перейдет в английский клуб
Европа16:20
78-летний Ходжсон вернулся к тренерской работе
Бокс15:58
Уайт отреагировал на слухи о возможном реванше с Джошуа
Украина15:30
УПЛ: определена дата доигровки матча 15-го тура Металлист 1925 - Верес
Украина15:18
УПЛ утвердила дату доигровки скандального матча Металлист 1925 - Верес
Европа14:41
Аргентинский форвард получил тяжелую травму и не поможет сборной на ЧМ-2026
ЧМ-202613:59
"Просто стыдно, позор": Яремчук болезненно воспринял поражение от Швеции
