NAVI Junior победили россиян One Move в первом раунде плей-офф CCT Series 7

В понедельник, 3 марта, состоялся первый матч верхней сетки между украинской командой NAVI Junior и и российским коллектив One Move в рамках CCT Series 7 по Dota2.

Первая карта отошла "рожденным побеждать", однако затем россияне сумели сравнять счет.

На третьей карте NAVI Junior унизили соперника, позволив сделать всего одно убийство за 29 минут игры.

NAVI Junior - One Move 2:1

The victory in this series was just a matter of time. We effortlessly win on the crucial map and advanced to the @CCT_Dota Series 7 UB semifinals, defeating Move 2:1. GGWP! #NAVIJunior #Dota2 #navination pic.twitter.com/ah0C9quKeD