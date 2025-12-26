iSport.ua
Рожденный побеждать снова в деле. iM в топ-20 игроков HLTV 2025

Иван "iM" Михай подтвердил свой статус топ-игрока.
Сегодня, 13:58       Автор: Валентина Чорноштан
Иван
Иван "iM" Михай / HLTV

Игрок Natus Vincere Иван "iM" Михай занял 19-е место в рейтинге лучших игроков 2025 года по версии HLTV с рейтингом 1.09.

Для 26-летнего румына это второе попадание в топ-20 в карьере: в прошлом году он занял 16-е место.

Напомним, что в прошлом году Иван смог выиграть с командой 7 турниров, в том числе мейджор в Копенгагене.

В этом году команда выиграла StarLadder StarSeries Fall, стала второй на Thunderpick World Championship и заняла третьи/четвёртые места на BLAST Bounty S1, IEM Katowice, IEM Cologne и StarLadder Budapest Major.

Добавим, что Валерий "b1t" Ваховский также вошёл в список лучших игроков CS 2025 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


