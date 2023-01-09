Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
ISPORT представляет календарь главных турниров в киберспортивной дисциплине Dota 2.
5 января вместе со стартом регионального турнира в Китае начался киберспортивный сезон в Dota 2. Valve уже рассказали, где и когда пройдут три мейджера в этом году и когда ожидать The International 12. Но до этого чуть меньше года, поэтому будем наслаждаться игрой и болеть за наших .
Напомним, что с 2021 года профессиональный сезон в Dota 2 состоит из матчей в региональных лигах в двух дивизионах и мейджоров в качестве своеобразных финалов. Сезон заканчивается проведением The International, для участия в котором команды и набирают очки. Предлагаем ознакомиться с расписанием турниров DPC на 2023 год.
Расписание турниров и чемпионатов на 2023 год
- 05.01 | DPC CN 2023 Tour 1: Division I - региональная лига Китая,
205 тысяч долларов призовых
- 08.01 | DPC EEU 2023 Tour 1: Division I - региональная лига Восточной Европы,
205 тысяч долларов
- 09.01 | DPC SEA 2023 Tour 1: Division I - региональная лига Южно-восточной Азии,
205 тысяч долларов
- 09.01 | DPC WEU 2023 Tour 1: Division I - региональная лига Европы,
205 тысяч долларов
- 09.01 | DPC NA 2023 Tour 1: Division I - региональная лига Северной Америки,
205 тысяч долларов
- 10.01 | DPC SA 2023 Tour 1: Division I - региональная лига Южной Америки,
205 тысяч долларов
- 24.02 | 4D Esports Lima Dota Major 2023 - зимний мейджор,
500 тисяч долларов и 1 900 DPC очков
- 13.03 | DPC CN 2023 Tour 1: Division I - второй тур региональной лиги Китая,
205 тысяч долларов
- 13.03 | DPC EEU 2023 Tour 1: Division I - второй тур региональной лиги Восточной Европы,
205 тысяч долларов
- 13.03 | DPC SEA 2023 Tour 1: Division I - второй тур региональной лиги Южно-восточной Азии,
205 тысяч долларов
- 13.03 | DPC WEU 2023 Tour 1: Division I - второй тур региональной лиги Европы,
205 тысяч долларов
- 13.03 | DPC NA 2023 Tour 1: Division I - второй тур региональной лиги Северной Америки,
205 тысяч долларов
- 13.03 | DPC SA 2023 Tour 1: Division I - второй тур региональной лиги Южной Америки,
205 тысяч долларов
- 28.04 | ESL One Berlin Major 2023 - весенний мейджор,
500 тисяч долларов и 1 900 DPC очков
- 15.05 | DPC CN 2023 Tour 1: Division I - третий тур региональной лиги Китая,
205 тысяч долларов
- 15.05 | DPC EEU 2023 Tour 1: Division I - третий тур региональной лиги Восточной Европы,
205 тысяч долларов
- 15.05 | DPC SEA 2023 Tour 1: Division I - третий тур региональной лиги Южно-восточной Азии,
205 тысяч долларов
- 15.05 | DPC WEU 2023 Tour 1: Division I - ттретий тур региональной лиги Европы,
205 тысяч долларов
- 15.05 | DPC NA 2023 Tour 1: Division I - третий тур региональной лиги Северной Америки,
205 тысяч долларов
- 15.05 | DPC SA 2023 Tour 1: Division I - третий тур региональной лиги Южной Америки,
205 тысяч долларов
- 30.06 | IO Esports Bali Major 2023 - летний мейджор,
500 тысяч долларов и 1 900 DPC очков
- 25.09 | IESF 2023 - чемпионат мира, проводящий организация IESF, он пройдет в городе Яссы, Румыния,
100 тысяч долларов
- 15.10 | The International XII - финал профессионального сезона-2023, в котором решится судьба титула сильнейшей команды,
1.6 млн долларов + проценты от продажи боевого пропуска
Напомним, что чемпионом The International XI стала британская организация Tundra eSports, одолевшая Team Secret в достаточно однобоком финале.