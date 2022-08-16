iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Зинченко и Коноплянка примут участие в благотворительном матче по CS:GO

Целью поединка будет сбор средств на нужды ВСУ.
Вчера, 14:26
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images
0 0 0

Защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко и вингер польской Краковии Евгений Коноплянка примут участие в благотворительном киберспортивном матче по CS:GO.

Поединок будет сыгран во вторник, 16 августа, и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Также участниками матча станут киберспортсмены Арсений Сeh9 Триноженко, Даниил Headtr1ck Валитов, Валерий B1t Ваховский, Виктор Sdy Оруджев и шоумены Kyivstoner, Positiff и Lachen.

Во время матча будет проводиться сбор средств на нужды ВСУ.

Об этом сообщил Kyivstoner на своей странице в Instagram.

Транслироваться матч будет на канале Twitch Арсения Триноженко.

Ранее бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля рассказал, что Александр s1mple Костылев сделал самое большое пожертвование в его фонд с начала полномасштабной войны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: киберспорт Евгений Коноплянка Counter-Strike- Global Offensive Александр Зинченко ВСУ
0 0 0

Статьи по теме

PGL Arlington Major 2022: результаты турнира PGL Arlington Major 2022: результаты турнира
Team Spirit - чемпионы PGL Arlington Major 2022 Team Spirit - чемпионы PGL Arlington Major 2022
Усик во время боя с Джошуа планирует собрать миллион долларов на нужды ВСУ Усик во время боя с Джошуа планирует собрать миллион долларов на нужды ВСУ
Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч с Лестером Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч с Лестером
Помочь журналистам

Видео

Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров
ТОП-трансферы межсезонья: Ювентус усилился полузащитником Айнтрахта
просмотров

Последние новости

Европа00:31
Хавбек Динамо - о матче с Бенфикой: Если мы выполним указания Луческу, то все будет хорошо
Лига Чемпионов00:01
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Вчера, 23:36
Теннис23:36
Костюк победила на старте турнира серии WTA1000 в США
Европа23:10
Хавбек Бенфики: Динамо организованная команда, поэтому нам придется постараться
Европа22:45
Бешикташ намерен заполучить хавбека Эвертона Миколенко
Бокс22:16
Усик - Джошуа: запись онлайн-трансляции открытой тренировки
Европа22:13
Тренер Бенфики - о матче с Динамо: Ждем встречи с максимально мотивированным соперником
Европа21:43
Тоттенхэм может приобрести Малиновского - источник
Футбол21:20
Защитник Баварии перейдет в Севилью
Водные20:54
Евро по водным видам спорта: Украина удерживает второе место в медальном зачете
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK