Зинченко и Коноплянка примут участие в благотворительном матче по CS:GO

Целью поединка будет сбор средств на нужды ВСУ.

Защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко и вингер польской Краковии Евгений Коноплянка примут участие в благотворительном киберспортивном матче по CS:GO.

Поединок будет сыгран во вторник, 16 августа, и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Также участниками матча станут киберспортсмены Арсений Сeh9 Триноженко, Даниил Headtr1ck Валитов, Валерий B1t Ваховский, Виктор Sdy Оруджев и шоумены Kyivstoner, Positiff и Lachen.

Во время матча будет проводиться сбор средств на нужды ВСУ.

Об этом сообщил Kyivstoner на своей странице в Instagram.

Транслироваться матч будет на канале Twitch Арсения Триноженко.

Ранее бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля рассказал, что Александр s1mple Костылев сделал самое большое пожертвование в его фонд с начала полномасштабной войны.