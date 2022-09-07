ESL Pro League S16: онлайн-трансляция всех матчей группы В

Продолжается групповой раунд 16-го сезона ESL Pro League и после баталий в группе А начинаются матчи и группы В. Именно здесь играет лучшая команда мира - FaZe.

Расписание матчей на 7 сентября:

FaZe - FTW

Outsiders - BIG

G2 - MIBR

Онлайн-трансляция матча в плейере ниже:

Напомним, что в ранее завершившейся группе А выступал украинский коллектив Natus Vincere, которые проиграли три матча из пяти, но все же вышли в плей-офф, заняв третье место.