ESL Pro League S16: онлайн-трансляция всех матчей группы В
ISPORT представляет трансляцию матчей турнира по Counter Strike: Global Offencive.
Продолжается групповой раунд 16-го сезона ESL Pro League и после баталий в группе А начинаются матчи и группы В. Именно здесь играет лучшая команда мира - FaZe.
Расписание матчей на 7 сентября:
FaZe - FTW
Outsiders - BIG
G2 - MIBR
Онлайн-трансляция матча в плейере ниже:
Напомним, что в ранее завершившейся группе А выступал украинский коллектив Natus Vincere, которые проиграли три матча из пяти, но все же вышли в плей-офф, заняв третье место.