iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

NaVi в упорной борьбе уступили NiP на ESL Pro League 16

Несмотря на поражение "рожденные побеждать" смогли пройти в плей-офф турнира.
Сегодня, 00:47
NaVi / HLTV.org
NaVi / HLTV.org
0 0 0

NaVi в рамках группового этапа ESL Pro League 16 встретились с Ninjas in Pyjamas.

Украинский киберспортивный коллектив проиграл на первой карте Inferno со счётом 8:16.

На MIrage "рожденные побеждать" благодаря победе 16:9 смогли сравнять счет в матче.

Читай также: NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO

Но на карте Overpass снова победила шведская организация. На этот раз со счетом 11:16

Несмотря на проигрыш в последнем матче NaVi, набрав 6 очков и занял третье место в своей группе, смогли пройти в плей-офф.

Победитель соревнований получит 175 тысяч долларов призовых и путевку на BLAST Finals 2022.

NaVi - Ninjas in Pyjamas 2-1

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: киберспорт navi
0 0 0

Статьи по теме

NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
NaVi проиграли Vitality в рамках группового этапа ESL Sport League 16 NaVi проиграли Vitality в рамках группового этапа ESL Sport League 16
NaVi выставили на трансфер игрока молодежной команды NaVi выставили на трансфер игрока молодежной команды
Валенсия в насыщенном матче уничтожила Хетафе Валенсия в насыщенном матче уничтожила Хетафе
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Видео голов и обзор матча АПЛ
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Видео голов и обзор матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:47
NaVi в упорной борьбе уступили NiP на ESL Pro League 16
Футбол00:19
Валенсия в насыщенном матче уничтожила Хетафе
Вчера, 23:54
Футбол23:54
Удинезе нанес Роме первое поражение в сезоне
Украина23:24
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа23:00
Ницца подписала контракт с экс-хавбеком Челси
Футбол22:53
Артета - о поражении МЮ: Если мы продолжим играть так, то снова будем побеждать
Теннис22:44
US OPEN-2022 (ATP): Рууд и Берреттини пробились в четвертьфинал
Сборные22:40
Евробаскет-2022: Босния шокировала Словению, Грузия в двух овертаймах обыграла Турцию
Формула 122:36
Хэмилтон извинился за свой словесный взрыв в адрес команды во время гонки
Игровые22:27
Женская сборная Украины по волейболу досрочно квалифицировалась на ЧЕ-2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK