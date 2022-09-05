NaVi в упорной борьбе уступили NiP на ESL Pro League 16

Несмотря на поражение "рожденные побеждать" смогли пройти в плей-офф турнира.

NaVi в рамках группового этапа ESL Pro League 16 встретились с Ninjas in Pyjamas.

Украинский киберспортивный коллектив проиграл на первой карте Inferno со счётом 8:16.

На MIrage "рожденные побеждать" благодаря победе 16:9 смогли сравнять счет в матче.

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Но на карте Overpass снова победила шведская организация. На этот раз со счетом 11:16

Несмотря на проигрыш в последнем матче NaVi, набрав 6 очков и занял третье место в своей группе, смогли пройти в плей-офф.

Победитель соревнований получит 175 тысяч долларов призовых и путевку на BLAST Finals 2022.

NaVi - Ninjas in Pyjamas 2-1