S1mple "пожелал удачи" всем любителям "русского мира" в походе в военкомат

Украинец отреагировал на новость о мобилизации россиян, ожидая от всех "Z-патриотов" очередей в военкоматах.

В среду, 21 сентября, так называемый президент РФ владимир путин объявил о частичной мобилизации населения, которое должно будет поехать в Украину продолжать свое кровавое дело.

Теперь у всех поклонников "русского мира" появилась прекрасная возможность продемонстрировать всю свою любовь к родине и войне, которую они так рьяно выплескивали в социальных сетях.

Лидер украинской киберспортивной организации NaVi Александр 's1mple' Костылев не оставил без внимания данную новость, оставив послание ко всем Z/V-патриотам у себя в Telegram-канале.

"Забавно, ожидаю всех у*бков, кто постил сВастику в виде Z как можно скорее пройти медкомиссию, Я ЗНАЮ ЧТО У ВАС "НЕТУ ВОЙНЫ", но блин, оказывается у вас можно просто так мобилизацию вь*бать, поэтому не расстраивайтесь".

Напомним, что недавно s1mple поучаствовал в выставочном турнире Kinguin Legends 2022, где поиграл в одной команде с Edward'ом и sdy.