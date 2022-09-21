iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

S1mple "пожелал удачи" всем любителям "русского мира" в походе в военкомат

Украинец отреагировал на новость о мобилизации россиян, ожидая от всех "Z-патриотов" очередей в военкоматах.
Сегодня, 17:35
Александр 's1mple' Костылев / Getty Images
Александр 's1mple' Костылев / Getty Images
0 0 0

В среду, 21 сентября, так называемый президент РФ владимир путин объявил о частичной мобилизации населения, которое должно будет поехать в Украину продолжать свое кровавое дело.

Теперь у всех поклонников "русского мира" появилась прекрасная возможность продемонстрировать всю свою любовь к родине и войне, которую они так рьяно выплескивали в социальных сетях. 

Лидер украинской киберспортивной организации NaVi Александр 's1mple' Костылев не оставил без внимания данную новость, оставив послание ко всем Z/V-патриотам у себя в Telegram-канале.

"Забавно, ожидаю всех у*бков, кто постил сВастику в виде Z как можно скорее пройти медкомиссию, Я ЗНАЮ ЧТО У ВАС "НЕТУ ВОЙНЫ", но блин, оказывается у вас можно просто так мобилизацию вь*бать, поэтому не расстраивайтесь".

Напомним, что недавно s1mple поучаствовал в выставочном турнире Kinguin Legends 2022, где поиграл в одной команде с Edward'ом и sdy.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина киберспорт война navi counter-strike война с россией Counter-Strike- Global Offensive Natus Vincere Александр s1mple Костылев csgo
0 0 0

Статьи по теме

Стал известен сoстав сбoрнoй Украины на матч против Шотландии Стал известен сoстав сбoрнoй Украины на матч против Шотландии
Шотландия - Украина: прогноз на матч Лиги наций Шотландия - Украина: прогноз на матч Лиги наций
Левандовски сыграет на ЧМ-2022 в сине-желтой капитанской повязке, которую ему подарил Шевченко Левандовски сыграет на ЧМ-2022 в сине-желтой капитанской повязке, которую ему подарил Шевченко
Итальянский клуб перемудрил с контентом для международной паузы, ввязавшись в Genshin Impact Итальянский клуб перемудрил с контентом для международной паузы, ввязавшись в Genshin Impact
Помочь журналистам

Видео

Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

Лига наций20:42
Стал известен сoстав сбoрнoй Украины на матч против Шотландии
Европа20:37
Итальянский клуб перемудрил с контентом для международной паузы, ввязавшись в Genshin Impact
Формула 120:09
Феттель: Гонки становятся спортом для элит - сейчас я вряд ли бы пробился в Ф1
Футбол19:46
Дом экс-защитика Ливерпуля ограбили
НБА19:34
НБА оштрафовала звезду Миннесоты за гомофобные высказывания
Европа19:16
Ювентус рассматривает возвращение Конте
Бокс19:06
Мейвезер дал согласие на еще один бой с МакГрегором, но только при выполнении одного условия
Украина18:53
Экс-футболист Шахтера рассказал, что не хотел переходить в клуб
Евро-202418:33
Роналду: Я хочу сыграть на чемпионате Европы-2024
Баскетбол18:22
Призер Евробаскета-2022, обещавший не играть в России, подписал контракт с Зенитом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK