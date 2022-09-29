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Cloud9 в напряженном матче обыграли FaZe

Команда, в составе которой находятся российские игроки, пробилась в полуфинал ESL Pro League Season 16.
Вчера, 23:57
Cloud9 / HLTV
Cloud9 / HLTV
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В четверг, 29 сентября, в 1/4 финала ESL Pro League 16 Cloud9 победила Faze.

Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу команды "облаков" (13:16 на Inferno, 16:8 на Ancient и 16:11 на Mirage).

Отметим, за команду Cloud9 выступают Ax1le, Interz, Sh1ro, Nafany - российские игроки в CS:GO. Прошлую их команду Gambit отстранили от всех турниров после нападения рф на Украину.

Напомним, EPL S16 проходит с 31 августа по 2 октября. Коллективы сражаются за призовой фонд в размере 835 тысяч долларов.

На ISPORT также доступны расписание, результаты и онлайн-трансляция матчей ESL Pro League Season 16.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: cloud9 Counter-Strike- Global Offensive FaZe Clan
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