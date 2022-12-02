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Team Secret анонсировали полный состав

К сожалению команду покинул сильнейший игрок.
Сегодня, 17:01
Михал Янковски
Михал Янковски

Последние несколько дней финалисты последнего TI частями анонсировали свой состав. Несмотря на ожидания, большинство игроков остались на своих позициях. Команду покинул только мидер и главная звезда коллектива Михал "Nisha" Янковски.

Хотя это не стало большой неожиданностью. Да, Михал провел с Team Secret четыре года, но многие аналитики считали, что польский спортсмен давно перерос свою команду.

Новым мидером европейского коллектива стал чех Мирослав "Boom" Бицан, который ранее играл за Gladiators.

"Boom - опытный мидлайнер, который прогрессирует из года в год. Общение с ним было приятным и придало уверенности.

Он молодой, голодный к победам, талантливый, и я думаю, что он прекрасно впишется в команду", - прокомментировал подписание капитан Клемент "Puppey" Иванов.

Текущий состав Team Secret

  • Мирослав "Boom" Бицан
  • Ремко "Crystallis" Аретс
  • Роман "Resolut1on" Фоминок
  • Клемент "Puppey" Иванов

Напомним, ранее свой состав распустила Evil Genuises


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