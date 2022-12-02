Team Secret анонсировали полный состав

Последние несколько дней финалисты последнего TI частями анонсировали свой состав. Несмотря на ожидания, большинство игроков остались на своих позициях. Команду покинул только мидер и главная звезда коллектива Михал "Nisha" Янковски.

Хотя это не стало большой неожиданностью. Да, Михал провел с Team Secret четыре года, но многие аналитики считали, что польский спортсмен давно перерос свою команду.

Новым мидером европейского коллектива стал чех Мирослав "Boom" Бицан, который ранее играл за Gladiators.

"Boom - опытный мидлайнер, который прогрессирует из года в год. Общение с ним было приятным и придало уверенности.

Он молодой, голодный к победам, талантливый, и я думаю, что он прекрасно впишется в команду", - прокомментировал подписание капитан Клемент "Puppey" Иванов.

Текущий состав Team Secret

Мирослав "Boom" Бицан

Ремко "Crystallis" Аретс

Роман "Resolut1on" Фоминок

Клемент "Puppey" Иванов

Напомним, ранее свой состав распустила Evil Genuises