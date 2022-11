Evil Geniuses распустила состав по Dota 2

Североамериканская киберспортивная организация Evil Geniuses объявила о роспуске своего состава с Dota 2. Об этом клуб сообщил на своей странице в Twitter.

It's never easy to say goodbye, especially with a history as long as ours. Thank you @abedyusop, @Arteezy, @BuLbaDotA_, @Cr1tdota, @talflyaizik, and @Nightfall_dota for everything you've accomplished, from all of us at Evil Geniuses. pic.twitter.com/glgXVItHRn