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Twistzz выбрал "будущей звездой" украинца - и это не headtr1ck

Канадский киберспортсмен сделай довольно неожиданный выбор.
Вчера, 22:06
Рассел
Рассел "Twistzz" Ван Дулкен

Игрок FaZe Clan Рассел ван Дулкен остановился в шаге от ТОП-10 в списке лучших игроков года.

Традиционно, игроки из ТОП-20 делают прогноз относительно кого-то из молодых киберспортсменов, которые еще не успели "выстрелить" на самом высоком уровне, но имеют для этого потенциал.

Twistzz своим выбором удивил, выбрав 14-летнего игрока Natus Vincere Адама "froz1k" Нагорного.

"Сделать свой прогноз было трудно, но я не буду выбирать тех, кого выбирали другие игроки. Мой выбор - это froz1k. Я не сильно следил за ним, но учитывая то, как NaVi воспитывает молодежь, думаю у него есть все шансы стать крутым игроком", - написал ван Дулкен.

Отметим, что большинство игроков из нынешнего ТОП-20 выбирают в качестве "будущей звезды" другого молодого украинца - headtr1ck.


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