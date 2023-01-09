Третьего украинца выбрали "потенциальной звездой" лучшие игроки мира

Игрок киберспортивного клуба FaZe Робин "ropz" Кооль занял 8-е место в списке лучших в 2023 году.

Традиционно каждый игрок из ТОП-20 выбирает коллегу из числа тех, кто еще не успел засиять на самом высоком уровне, но имеет на это шансы.

Эстонец выбрал таким украинца Артема "r1nkle" Мороза - снайпера украинской команды B8.

"У этого парня будет светлое будущее, когда он получит правильный шанс. Мы много играли с ними на тренировках в 2022 году, и они иногда уничтожали нас. В конце концов, у нас появилась определенная принципиальность в матчах с ними, мы пытались изо всех сил победить этих молодых талантов, которые играли словно Astralis в 2018", - сказал ropz.

Отметим, что ранее несколько игроков выделяли еще двух украинцев - новичка NiP Даниила headtr1ck Валитова и юного представителя NaVi Адама "froz1k" Нагорного.