NaVi одолели Ninjas is Pyjamas и пробились в финал верхней сетки BLAST Premier Spring Groups 2023

"Рожденные побеждать" на трех картах разобрались со шведским коллективом, в составе которого выступил их воспитанник.

В субботу, 21 января, состоялся матч первого раунда верхней сетки группы С на BLAST Premier Spring Groups 2023 по CS:GO, в котором приняла участие украинская киберспортивная организация Natus Vincere.

"Рожденным побеждать" противостояли шведы Ninjas in Pyjamas. Встреча завершилась победой NaVi со счетом 2:1.

На первой карте которым был "Inferno", украинцы не испытали проблем, забрав оба раунда с общим счетом 16:9.

Следующая карта, "Mirage", был пиком NaVi. Оба коллектива продемонстрировали напряженную борьбу, в следствие чего понадобился тай-брейк, где шведы перевели матч на третью карту (17:19).

Но на "Overpass" борьбы как таковой не получилось - повторилась ситуация с "Инферно", где NaVi спокойно довели дело до победы как на карте (16:8), так и в матче.

Лучшим игроком встречи был назван Валерий 'b1t' Ваховский, совершивший наибольшее количество киллов и имевший второй лучший показатель полезности (+18).

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Стоит отметить, что в составе NiP лучше всех выступил украинец Даниил 'headtr1ck' Валитов, недавно подписавший контракт со шведской командой, покинув молодежный состав NaVi

В финале верхней сетки Natus Vincere встретятся с G2, которые ранее разобрались с BIG (2:0). Матч состоится в понедельник, 23 января, в 16:00 по киевскому времени.