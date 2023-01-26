iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

NaVi второй раз кряду уступили G2

Украинская команда проиграла без шансов
Сегодня, 20:58
s1mple и nipl / HLTV
s1mple и nipl / HLTV

В рамках гранд-финала группы C на квалификации весеннего BLAST Premier украинский коллектив Natus Vincere встретился с европейской командой G2 Esport.

Своей картой NaVi выбрали Inferno, но проиграли ее почти без шансов, уступая всю карту.

Затем команды перешли на Nuke, где "самураи" снова были лучше, а финальный раунд выиграли после ошибки "рожденных побеждать", которые не прикрыли игрока, устанавливавшего взрывчатку.

NaVi - G2 0:2 (6:16, 10:16)

Таким образом, G2 прошли квалификацию на BLAST Premier Spring Final 2023. Украинской команды будет еще один шанс, ведь они опустились в сетку плей-офф. Там они в воскресенье, 28 января, сыграют с победителем пары Complexity – Evil Geniuses.


Статьи по теме

Соперник Далакяна: У меня есть все, чтобы победить Соперник Далакяна: У меня есть все, чтобы победить
Остался без поддержки: Жена Дани Алвеса удалила совместные фото после обвинения футболиста в изнасиловании Остался без поддержки: Жена Дани Алвеса удалила совместные фото после обвинения футболиста в изнасиловании
BLAST Premier Spring Groups: определились соперники по плей-офф на вылет BLAST Premier Spring Groups: определились соперники по плей-офф на вылет
Олимпийский комитет Азии пригласил россиян и белорусов выступить на Азиатских играх-2023 Олимпийский комитет Азии пригласил россиян и белорусов выступить на Азиатских играх-2023
Помочь журналистам

Видео

Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Кубка лиги
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Кубка лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция индивидуальной гонки у мужчин на чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Бокс21:56
Соперник Далакяна: У меня есть все, чтобы победить
Другие страны21:28
Остался без поддержки: Жена Дани Алвеса удалила совместные фото после обвинения футболиста в изнасиловании
Киберспорт21:11
BLAST Premier Spring Groups: определились соперники по плей-офф на вылет
Киберспорт20:58
NaVi второй раз кряду уступили G2
20:25
Олимпийский комитет Азии пригласил россиян и белорусов выступить на Азиатских играх-2023
Киберспорт20:00
BLAST Premier Spring Groups: онлайн-трансляция матча G2 - NaVi
Европа19:52
Суд лишил прав хавбека Ньюкасла за вождение в нетрезвом виде
Бокс19:29
Далакян и Хименес провели битву взглядов
Европа19:18
В 2022 году клубы потратили рекордные 6,5 млрд долларов на трансферы
Европа18:55
Довбик может стать одноклубником Миколенко - источник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK