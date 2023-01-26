NaVi второй раз кряду уступили G2

В рамках гранд-финала группы C на квалификации весеннего BLAST Premier украинский коллектив Natus Vincere встретился с европейской командой G2 Esport.

Своей картой NaVi выбрали Inferno, но проиграли ее почти без шансов, уступая всю карту.

Затем команды перешли на Nuke, где "самураи" снова были лучше, а финальный раунд выиграли после ошибки "рожденных побеждать", которые не прикрыли игрока, устанавливавшего взрывчатку.

NaVi - G2 0:2 (6:16, 10:16)

Таким образом, G2 прошли квалификацию на BLAST Premier Spring Final 2023. Украинской команды будет еще один шанс, ведь они опустились в сетку плей-офф. Там они в воскресенье, 28 января, сыграют с победителем пары Complexity – Evil Geniuses.