Саудовская Аравия инвестировала почти полмиллиарда долларов в киберспорт

Руководство страны видит в этой индустрии большой рынок.

Правительство Саудовской Аравии инвестировало в игры и киберспорт 488 миллионов долларов, сообщает издание Inside The Games.

По информации источника, решение принято в рамках стратегии Мохаммеда ибн Салмана, целью которой является формирования страны в качестве игрового центра до 2030 года.

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Издание отмечает, что киберспортивная экономика страны выросла благодаря вкладам Федерации электронного спорта Саудовской Аравии, Национального фонда развития и Банка социального развития.

Эр-Рияд намерен организовать нынешние Global Esports Games в этом году. Также Саудовская Аравия желает провести первое в истории Всемирное виртуальное соревнование по тхэквондо.

Согласно отчету Boston Consulting Group, потребление игр в Саудовской Аравии должно вырасти до 8 миллионов долларов.