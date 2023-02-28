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Глава Valve поздравил Dendi с достижением миллиона фолловеров на Twitch

Украинец Данил Dendi Ишутин имеет невероятную фанатскую базу.
Сегодня, 11:40
Данил Dendi Ишутин / instagram.com/dendiq
Данил Dendi Ишутин / instagram.com/dendiq

Профессиональный украинский игрок в Dota 2 Данил Dendi Ишутин достиг одного миллиона фолловеров на канале в Twich.

Глава компании Valve Гейб Ньюэлл записал поздравительное видео в честь данного достижения.

"Dendi, привет! Хочу, чтобы ты знал, что у тебя есть еще 999 999 фолловеров на Twitch. Поздравляю!".

Напомним, Dendi выступает на профессиональной сцене более 13 лет. В 2011 году он стал чемпионом первого The International, после этого Valve выпустила документальный фильм True Sight, в котором Ишутин был одним из главных героев.

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Сейчас Dendi выступает за собственную команду B8 на Esports Dota Pro Circuit 2023. По итогам первого сезона в Северной Америке коллектив сохранил слот в первом дивизионе.


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