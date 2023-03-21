NaVi с огромными проблемами обыграли 00Nation

В рамках первого раунда плей-офф ESL Pro League Season 17 украинский коллектив Natus Vincere встречался с бразильцами из 00Nation.

Первой картой команда Coldzera выбрала Ancient и начали здесь "рожденные побеждать" очень сильно – довели счет до 10:1. Но потом что-то случилось, и бразильцы взяли 11 раундов подряд. Тем не менее, NaVi все же вернулись и забрали себе эту карту.

Overpass ожидалась легкая победа украинской команды, но на деле произошло не так, как предполагалось. 00Nation очень уверенно забрали первую половину, а на второй совсем не дали сопернику ничего поделать.

И вот решающий Mirage. Здесь, если смотреть на счет, у NaVi все было хорошо, но на деле игра была достаточно сложной и многие раунды были взяты в очень напряженных конечностях.

NaVi - 00Nation 2:1 (16:14, 8:16, 16:4)

В следующем раунде плей-офф NaVi сыграют против Outsiders. Календарь матчей плей-офф ESL Pro League Season 17 доступен на нашем сайте.