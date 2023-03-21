iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

NaVi с огромными проблемами обыграли 00Nation

Первый матч плей-офф ESL Pro League Season 17 завершился по украинскому коллективу.
Вчера, 23:28

В рамках первого раунда плей-офф ESL Pro League Season 17 украинский коллектив Natus Vincere встречался с бразильцами из 00Nation.

Первой картой команда Coldzera выбрала Ancient и начали здесь "рожденные побеждать" очень сильно – довели счет до 10:1. Но потом что-то случилось, и бразильцы взяли 11 раундов подряд. Тем не менее, NaVi все же вернулись и забрали себе эту карту.

Overpass ожидалась легкая победа украинской команды, но на деле произошло не так, как предполагалось. 00Nation очень уверенно забрали первую половину, а на второй совсем не дали сопернику ничего поделать.

И вот решающий Mirage. Здесь, если смотреть на счет, у NaVi все было хорошо, но на деле игра была достаточно сложной и многие раунды были взяты в очень напряженных конечностях.

NaVi - 00Nation 2:1 (16:14, 8:16, 16:4)

В следующем раунде плей-офф NaVi сыграют против Outsiders. Календарь матчей плей-офф ESL Pro League Season 17 доступен на нашем сайте.


Статьи по теме

Экс-форвард Челси и Лидса вошел в тренерский штаб сборной Англии Экс-форвард Челси и Лидса вошел в тренерский штаб сборной Англии
Женская Лига чемпионов: Бавария и Барселона одержали минимальные победы Женская Лига чемпионов: Бавария и Барселона одержали минимальные победы
Тренер Индианы - об Эмбииде: Он ходячий чит-код НБА Тренер Индианы - об Эмбииде: Он ходячий чит-код НБА
Тренер Фьюри озвучил план на бой с Усиком Тренер Фьюри озвучил план на бой с Усиком
Помочь журналистам

Видео

Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов
Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:17
Экс-форвард Челси и Лидса вошел в тренерский штаб сборной Англии
Вчера, 23:58
Лига Чемпионов23:58
Женская Лига чемпионов: Бавария и Барселона одержали минимальные победы
Киберспорт23:28
NaVi с огромными проблемами обыграли 00Nation
НБА23:27
Тренер Индианы - об Эмбииде: Он ходячий чит-код НБА
Бокс23:11
Тренер Фьюри озвучил план на бой с Усиком
Европа22:58
Гави может бесплатно покинуть Барселону будущим летом
Бокс22:39
Польский супертяжеловес стал спарринг-партнером Усика
Лига Чемпионов22:35
Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов
Формула 122:21
Хэмилтон - о Ред Булл: Это самый быстрый болид, который я когда-либо видел
НБА22:01
Ушел из жизни двукратный чемпион НБА в составе Никс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK