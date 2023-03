Monte стали чемпионами ESL Challenger League 44

В воскресенье, 26 марта, в рамках финала турнира по CS:GO ESL Challenger League 44 команда Monte встречалась с 9INE.

Украинский клуб в серии bo5 сумел обыграть поляков со счетом 3:1. Лучшим игроком встречи стал представитель Monte BOROS.

What a game! What a season!🔥



We are THE CHAMPIONS! AGAIN AND AGAIN🥇@ESL Challenger 🤞🏻



Showed willpower and character. GG WP brothers @9INEGG 🤝



Now all thoughts are on RMR. We will not let you down! #MonteGang pic.twitter.com/9uQhFaM9ap