Не повезло: команда игрока АПЛ не прошла на "мажор" по CS:GO

На прошедшей недели состоялись отборочные RMR-турниры в разных частях мира по итогам которых определились учасники мажора, который пройдет в Париже в конце весны этого года.

Бразильський коллектив Paquetá примечателен тем, что создан футболистом сборной Бразилии и Вест Хэма Лукасом Пакета. 25-летний полузащитник несколько лет назад создал киберспортивную организацию, ведь является ярым поклонником игры Counter-Strike: Global Offensive.

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В воскресенье, 9 апреля, Paquetá не хватило последнего шага, чтобы пробиться на крупный турнир. В решающей игре коллектив проиграл Fluxo (0:2). Таким образом, одноименная организация не сможет выступить на турнире.

Ранее сообщалось, что Динамо и Шахтер будут лицензионно представлены в новом футбольном симуляторе от EA Sports.