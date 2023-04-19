iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Maincast перестанет освещать турниры на русском языке, сфокусировавшись на украинском

Компания будет делать все для развития и популяризации украиноязычного контента.
Сегодня, 17:39
Maincast / https://twitter.com/maincast_ua
Maincast / https://twitter.com/maincast_ua

В среду, 19 апреля, киберспортивная компания Maincast на своем официальном сайте объявила о прекращении освещения турниров на русском языке. Отныне компания будет фокусироваться лишь на трансяляциях на украинском языке.

"Начиная с 2018 года, Maincast является правообладателем трансляций крупнейших киберспортивных турниров от ESL на украинском и русском языках". 

"Но с 19 апреля 2023 года в рамках обновленного договора о сотрудничестве компания Maincast отказывается от русскоязычных прав и сохраняет за собой эксклюзивные права на трансляцию турниров ESL на украинском языке до 2027 года", - говорится в заявлении компании.

"На данный момент Maincast полностью сфокусировалась на украиноязычных трансляциях и владеет 90% прав на освещение турниров на украинском языке. Это такие международные турниры как ESL Pro Tour (Dota 2/CS:GO), DreamLeague (Dota 2), Blast Premier (CS:GO), DPC лиги всех регионов (Dota 2)".

По словам СЕО Maincast Андрея Григорьева, компания продолжит инвестировать в украиноязычные трансляции еще больше ресурсов для популяризации и увеличения спроса на украиноязычный контент.

Читай также: IEM Rio 2023: NaVi встретятся с BIG, Nip противостоят Heroic

Следует отметить, что в 2022 году каналы Maincast по Dota 2 и CS:GO стали топ-1 и топ-2 соответственно по просмотрам в украиноязычном сегменте стриминговой платформы Twitch.


Статьи по теме

Милан продлил контракт с Жиру Милан продлил контракт с Жиру
Манчестер Юнайтед близок к заключению нового контракта с Де Хеа Манчестер Юнайтед близок к заключению нового контракта с Де Хеа
Легендарный вратарь Челси сыграет против Днепра в хоккейном благотворительном матче Легендарный вратарь Челси сыграет против Днепра в хоккейном благотворительном матче
Тренеру ПСЖ грозит тюремный срок из-за расистских высказываний Тренеру ПСЖ грозит тюремный срок из-за расистских высказываний
Помочь журналистам

Видео

Наполи - Милан 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Наполи - Милан 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Хиггинс одолел Грейса
просмотров

Последние новости

Европа19:34
Милан продлил контракт с Жиру
Европа19:14
Манчестер Юнайтед близок к заключению нового контракта с Де Хеа
Европа18:59
Легендарный вратарь Челси сыграет против Днепра в хоккейном благотворительном матче
Европа18:58
Тренеру ПСЖ грозит тюремный срок из-за расистских высказываний
Европа18:31
Лидер Саутгемптона сможет покинуть команду, если она вылетит в Чемпионшип
Бокс18:25
"Хотим больших боев": Менеджер Чжилея настаивает на проведении поединка с Фьюри
Украина18:10
УПЛ попала в ТОП-10 среди всех чемпионатов мира по необычному показателю
Европа17:48
Главный бомбардир Манчестер Юнайтед вернулся в общую группу после травмы
Киберспорт17:39
Maincast перестанет освещать турниры на русском языке, сфокусировавшись на украинском
НБА17:23
НБА дисквалифицировала Грина на третий матч плей-офф между Голден Стэйт и Сакраменто
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK