Maincast перестанет освещать турниры на русском языке, сфокусировавшись на украинском

Компания будет делать все для развития и популяризации украиноязычного контента.

В среду, 19 апреля, киберспортивная компания Maincast на своем официальном сайте объявила о прекращении освещения турниров на русском языке. Отныне компания будет фокусироваться лишь на трансяляциях на украинском языке.

"Начиная с 2018 года, Maincast является правообладателем трансляций крупнейших киберспортивных турниров от ESL на украинском и русском языках".

"Но с 19 апреля 2023 года в рамках обновленного договора о сотрудничестве компания Maincast отказывается от русскоязычных прав и сохраняет за собой эксклюзивные права на трансляцию турниров ESL на украинском языке до 2027 года", - говорится в заявлении компании.

"На данный момент Maincast полностью сфокусировалась на украиноязычных трансляциях и владеет 90% прав на освещение турниров на украинском языке. Это такие международные турниры как ESL Pro Tour (Dota 2/CS:GO), DreamLeague (Dota 2), Blast Premier (CS:GO), DPC лиги всех регионов (Dota 2)".

По словам СЕО Maincast Андрея Григорьева, компания продолжит инвестировать в украиноязычные трансляции еще больше ресурсов для популяризации и увеличения спроса на украиноязычный контент.

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Следует отметить, что в 2022 году каналы Maincast по Dota 2 и CS:GO стали топ-1 и топ-2 соответственно по просмотрам в украиноязычном сегменте стриминговой платформы Twitch.