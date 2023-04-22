Магия не помогла: Неймар посетил матч любимой команды по CS:GO
Бразильский футболист стал свидетелем вылета Furia в 1/4 финала турнира EM RIO 2023 по Counter Strike: Global Offensive.
В Рио-де-Жанейро, Бразилия, проходит турнир IEM RIO 2023 по Counter Strike: Global Offensive. В рамках 1/4 финала соревнования местная команда Furia встречалась с Heroic.
Своих любимчиков пришел поддержать нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар. Футболист посетил игру, чтобы поддержать Furia.
Читай также: Неймар и S1mple разорвали соперников в CS:GO
Бразилец организовал семейный поход на киберспортивную арену.
Oh hey @neymarjr 👋#IEM pic.twitter.com/vigM9bDOFY— ESL Counter-Strike (@ESLCS) April 21, 2023
Несмотря на поддержку родных фанатов, европейский коллектив прошел дальше (2:1). Таким образом, Furia досрочно вылетала, а Heroic сыграют с украинской командой Natus Vincere.
Ранее сообщалось, что Неймар вместе с шикарной моделью объявили, что ждут ребенка.