iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Магия не помогла: Неймар посетил матч любимой команды по CS:GO

Бразильский футболист стал свидетелем вылета Furia в 1/4 финала турнира EM RIO 2023 по Counter Strike: Global Offensive.
Сегодня, 09:35
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

В Рио-де-Жанейро, Бразилия, проходит турнир IEM RIO 2023 по Counter Strike: Global Offensive. В рамках 1/4 финала соревнования местная команда Furia встречалась с Heroic.

Своих любимчиков пришел поддержать нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар. Футболист посетил игру, чтобы поддержать Furia.

Читай также: Неймар и S1mple разорвали соперников в CS:GO

Бразилец организовал семейный поход на киберспортивную арену.

Несмотря на поддержку родных фанатов, европейский коллектив прошел дальше (2:1). Таким образом, Furia досрочно вылетала, а Heroic сыграют с украинской командой Natus Vincere.

Ранее сообщалось, что Неймар вместе с шикарной моделью объявили, что ждут ребенка.


Статьи по теме

Илон Маск платит за верификацию аккаунта ЛеБрона в Twitter Илон Маск платит за верификацию аккаунта ЛеБрона в Twitter
Динамо Киев - Шахтер: прогноз на матч чемпионата Украины Динамо Киев - Шахтер: прогноз на матч чемпионата Украины
Челси готов избавиться от восьмерых игроков будущим летом Челси готов избавиться от восьмерых игроков будущим летом
Зинченко, Шевченко и еще трое: украинцы, сыгравшие 100 матчей в топ-чемпионатах Зинченко, Шевченко и еще трое: украинцы, сыгравшие 100 матчей в топ-чемпионатах
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Саутгемптон 3:3 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Арсенал - Саутгемптон 3:3 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

НБА11:54
Илон Маск платит за верификацию аккаунта ЛеБрона в Twitter
Украина11:40
Динамо Киев - Шахтер: прогноз на матч чемпионата Украины
Европа11:25
Челси готов избавиться от восьмерых игроков будущим летом
Европа11:00
Зинченко, Шевченко и еще трое: украинцы, сыгравшие 100 матчей в топ-чемпионатах
Европа10:59
Артета: Камбек доказал, что Арсенал не сливает матчи
Бокс10:57
Майк Тайсон назвал лучшего боксера мира на данный момент
НХЛ10:45
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
Формула 110:34
Мерседес вернул Эллисона на должность технического директора
НБА09:59
Эмбиид и Кавай пропустят следующие матчи плей-офф своих команд
НБА09:44
Плей-офф НБА: сенсации и победы в матчах первого раунда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK