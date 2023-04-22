Магия не помогла: Неймар посетил матч любимой команды по CS:GO

Бразильский футболист стал свидетелем вылета Furia в 1/4 финала турнира EM RIO 2023 по Counter Strike: Global Offensive.

В Рио-де-Жанейро, Бразилия, проходит турнир IEM RIO 2023 по Counter Strike: Global Offensive. В рамках 1/4 финала соревнования местная команда Furia встречалась с Heroic.

Своих любимчиков пришел поддержать нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар. Футболист посетил игру, чтобы поддержать Furia.

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Бразилец организовал семейный поход на киберспортивную арену.

Несмотря на поддержку родных фанатов, европейский коллектив прошел дальше (2:1). Таким образом, Furia досрочно вылетала, а Heroic сыграют с украинской командой Natus Vincere.

Ранее сообщалось, что Неймар вместе с шикарной моделью объявили, что ждут ребенка.