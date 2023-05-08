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Эксперимент: Sdy - капитан Monte на BLAST Paris Major 2023

Украинская команда вынуждена перейти на новые изменения на турнире.
Сегодня, 12:40
Виктор
Виктор "somedieyoung" Оруджев / HLTV

В понедельник, 8 мая, стартует Blast Paris Major 2023 - крупнейший турнир по CS:GO. На первой стадии соревнования - Challenger Stage - сыграет украинская команда Monte.

В преддверии первой встречи пресс-служба команды сообщила, что Виктор "somedieyoung" Оруджев стал новым капитаном.

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Это сделано в качестве эксперимента и в любой момент может произойти изменения обратно - Владимир "Woro2k" Велетнюк вернется на свою должность.

Стоит отметить, что Monte выступает во Франции без тренера. Он не смог покинуть Украину из-за новых правил.

Напомним, на ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция матчей Blast Paris Major 2023.


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