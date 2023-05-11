Стала известна дата нового анонса футбольного симулятора от EA Sports

Фанаты серии игр FIFA через пару месяцев узнают все детали.

Стала известна дата нового анонса футбольного симулятора от Electronic Arts EA FC. Об этом сообщает инсайдер Том Хендерсон.

По информации источника, 12-13 июля EA Sports расскажет об отличиях EA Sports FC 24 от FIFA, а также покажет главный арт проекта, открыв при этом предзаказы.

Напомним, компания ЕА изменила название популярного футбольного симулятора FIFA, ввиду того, что компания не смогла договориться о продлении сотрудничества с руководящим футбольным органом.

Уже этой осенью под брендом EA Sports FC выйдет все тот же футбольный симулятор, однако под новым названием, сохранив все свои особенности и игровые режимы.

Ранее сообщалось, что Динамо и Шахтер будут лицензионно представлены в новом футбольном симуляторе от EA Sports.