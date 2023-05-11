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Стала известна дата нового анонса футбольного симулятора от EA Sports

Фанаты серии игр FIFA через пару месяцев узнают все детали.
Вчера, 23:21
EA FC / ea.com
EA FC / ea.com

Стала известна дата нового анонса футбольного симулятора от Electronic Arts EA FC. Об этом сообщает инсайдер Том Хендерсон.

По информации источника, 12-13 июля EA Sports расскажет об отличиях EA Sports FC 24 от FIFA, а также покажет главный арт проекта, открыв при этом предзаказы.

Напомним, компания ЕА изменила название популярного футбольного симулятора FIFA, ввиду того, что компания не смогла договориться о продлении сотрудничества с руководящим футбольным органом.

Уже этой осенью под брендом EA Sports FC выйдет все тот же футбольный симулятор, однако под новым названием, сохранив все свои особенности и игровые режимы.

Ранее сообщалось, что Динамо и Шахтер будут лицензионно представлены в новом футбольном симуляторе от EA Sports.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Electronic Arts EA FC

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