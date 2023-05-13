Украинцы Monte в очень тяжелом матче обыграли fnatic

Старт матча второго раунда для украинцев из Monte против fnatic начался с технической паузы. После того как все проблемы решили, лучшую игру на карте Vertigo начал европейский коллектив.

К концу первой половины украинцы смогли выровнять ситуацию, но их остановила еще одна техническая пауза, после которой Monte проиграли впервые за пять раундов.

В 25-м раунде команда из Монастырища впервые вышла вперед.

Конечность поединка прошла в равной и очень напряженной борьбе. После того, как счет стал 13:13, украинская команда выиграла два подряд и оставила соперника с не лучшей экономикой, но это не помешало европейцам провести крутой раунд и спастись. В финальном раунде основного времени Monte начали с "опен кила", но все же не лучшая закупка не позволила им победить. 15:15 – дополнительные раунды.

Начала экстра-таймы команда SDY с двух выигранных раундов, но третью за защиту выиграть не удалось. После размена двумя последующими раундами Monte заработали очередной матч-поинт и, наконец, смогли его реализовать!

Paris Major 2023, 2-й раунд

fnatic - Monte 0:1 (Vertigo 17:19)

Напомним, что ранее свой матч второго тура проиграли ребята из NaVi. На ISPORT также доступны расписание и результаты всех матчей BLAST.tv Paris Major 2023.