"Woro2k, ты тупой" vs "S1mple, я тебя уничтожу": лидеры NaVi и Monte впервые сыграют после ссоры

В понедельник, 15 мая, в рамках турнира в дисциплине Counter Strike: Global Offensive - Blast Paris Major 2023 - сыграют украинские команды Natus Vincere и Monte.

Команды выступают на стадии Legends Stage, имея рекорд - 2:1. Победитель очного противостояния, которое пройдет в формате bo3, выйдет в Champions Stage, а проигравший получит последний шанс выйти в плей-офф, сыграв еще один матч.

В преддверии игры ISPORT.ua представляет анонс встречи, которая определит сильнейшего среди украинских команд.

Результаты команд

Monte начинали свой путь на турнире со стадии - Challenger Stage. Украинцы в первом туре в близкой игре уступили Faze (14:16), а затем уверенно разнесли бразильцев Fluxo (16:8). В третьем туре Monte проиграли россиянам Forze (6:16).

Несмотря на то, что подопечным Сергея "lmbt" Бежанова нельзя было больше проигрывать, они пробились в стадию Легенд. Сначала они одолели The Mongolz (2:0) в формате bo3, а затем бразильцев - paiN (2:0).

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Со стадии Легенд свое участие начали Natus Vincere. Киберспортсмены, представляющие Украину, стартовали с уверенной победой над Gamer Legion (16:10), однако затем были уничтожены американской командой Liquid (8:16). Третий тур подарил небольшую интригу, ведь встречались NaVi и NiP, где выступает украинец Даниил "headtr1ck" Валитов. Встреча получилось немного односторонней - 16:9 в пользу "рожденных побеждать".

Monte были аутсайдерами на выход в плей-офф Blast Paris Major 2023, однако в первых встречах они шокировали зрителей и добыли победы над Furia (16:7) и Fnatic (19:17). Украинская команда могла уже быть в плей-офф, но проиграла хозяевам соревнования Vitality в формате bo3 (0:2).

Ссора снайперов

В сентябре 2022 года снайпер команды NaVi Александр "S1mple " Костылев и снайпер команды Monte Владимир "Woro2k" Велетнюк приняли участие в турнира ветеранов Kinguin Legends. Команда, в которой также выступали Edward, sdy и Bondik, сумела добраться до финала, однако там уступила.

Между S1mple и Woro2k произошла ссора. Представитель Monte упрекнул соотечественника в том, что тот слишком токсичен. В итоге между игроками произошла перепалка в Twitter.

Woro2k: "Никакого удовольствия играть с тобой после первой карты, s1mple. Обидно осознавать, что твой любимый игрок сам ничего не делает, а только жалуется и говорит что-то другим".

s1mple: "Все нормально. Однажды ты поймешь, что такое командная игра в шутерах. Возможно, ты начнешь открывать рот и давать информацию, чтобы тиммейтам нравилось с тобой играть. Время пройдет быстро. Начинай прогрессировать".

Woro2k: "Ты думаешь, что чья-то ошибка или плохое общение в раунде дает тебе возможность жаловаться и поливать кого-то дерьмом? Сколько раз за карьеру ты проигрывал глупые раунды? Забавно слышать всё это. Желаю тебе начать прогрессировать до начала плей-офф ESL Pro League Season 16".

s1mple: "Я думаю, что ты тупой игрок. Вот что я думаю".

Woro2k: "Усмири свое эго, потому что придет время, когда я уничтожу тебя на турнирах. Да, возможно, не сразу, но это время придет".

Прогноз

Monte - одна из команд, которые провели наибольшее количество игр за последние три месяцы. На турнире они смогли успешно вернуться и пробиться в стадию Легенд. Получится ли дальше? Хотелось бы, однако в матче NaVi есть существенный фаворит.

"Рожденные побеждать" показывают отличную игру, взаимопонимание, а фатальная игра с Liquid - это дело случая. Преимуществом NaVi также есть опыт того, как закрывать ключевые игры, а в плане давления им особо нет равных. Monte - более чувствительны к давлению, а, учитывая, что это их первый мейджор, так это больше переживают.

Стоит ожидать, что команды сыграют три карты, а в плей-офф путевку получит NaVi. У Monte еще будет шанс пробиться в Legends Stage, но в следующей игре.

Прогноз: победа NaVi (2:1).