NaVi проиграли невероятное количество матч-поинтов FaZe и вылетели из Paris Major

Украинская команда Natus Vincere в сыграла против FaZe в поединке, победитель которого проходил в плей-офф Paris Major, а проигравший вылетал из турнира.

Команды выбрали своими картами Overpass (FaZe) и Mirage (NaVi), но, что интересно, свои пики оба коллектива проиграли. При этом Natus Vincere на своем выборе не имели никакого шанса вообще.

Решалось все на финальном Anubis. За защиту лучше себя показали "рожденные побеждать" и даже после смены сторон они также были лучше, после 24-го раунда счет стал 15:9 в пользу украинцев, но сразу 6 матч-поинтов они реализовать не смогли и FaZe перевели матч на овер- тайма.

На дополнительных раундах FaZe забрали 3 из 4 первых раундов и заработали себе два матч-поинта, но реализовать ни один так и не смогли. Нас ждала вторая серия дополнительных раундов и после первой половины впереди снова был европейский стак. Но на этот раз они все же смогли реализовать свое преимущество и выиграть карту и матч в целом.

NaVi - FaZe 1:2 (Overpass 16:13, Mirage 5:16, Anubis 19:22)

На ISPORT доступны результаты и расписание всех матчей BLAST Paris Major 2023[/link_local]. Кто с кем сыграет в плей-офф станет известно немного позже.