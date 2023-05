Легенда CS:GO приехал на мажор в Париж на велосипеде, преодолев 1800 км

Бывший профессиональный игрок в CS:GO Ярослав pashaBiceps Яжомбковски проехал на велосипеде 1800 км из Варшавы в Париж.

Напомним, что экс-игрок устроил это велопутешествие чтобы поддержать польский коллектив 9ine на мажоре в Париже. Ярослав специально рассчитал время, чтобы успеть к этапу плей-офф.

Однако 9ine вылетели с турнира на стадии легенд 14 мая в противостоянии против FaZe.

Однако это не остановило Яжомбковски, он все равно завершил свой заезд, о чем и сообщил в собственном Твиттере.

Warsaw - Paris in a week, we got it! 🇵🇱🚴‍🇫🇷 1800km



Thanks to CS I stopped seeing limitations 💪. Winning a Major in 2014 gave me a new life and opportunities. Today I'm here to say: @CounterStrike thank you for everything, you are not my friend you are my brother my friend! pic.twitter.com/6ZGtMbRV99