Интер оформил непростую победу над Аталантой

Команда Кристиана Киву выглядела остро с первых минут. Аканджи после углового едва не отправил мяч в сетку с рикошетом. В середине первого тайма Луис Энрике пробил рядом со штангой, а с ударом Тюрама справился кипер.

Потом возможности упустили Мартинес и Барелла. А тот же Тюрам на 35-й минуте даже отправил мяч в сетку. Правда, Мартинес перед передачей на француза оказался в офсайде.

После перерыва дважды отменили голы "Богини". Но вне игры Де Кетеларе и Скамакки были видны невооруженные глазом. Пыл бергамасков погасил Мартинес, который из пределов штрафной переиграл Карнезекки после ошибки обороны.

Аталанта что-либо противопоставить этому так и не смогла. Интер одержал выездную победу и возобновил лидерство в турнирной таблице (36 очков). Подопечные Раффаэле Палладино тем временем остались на 10-й позиции (22 пункта).

Статистика матча Аталанта – Интер 17-го тура чемпионата Италии

Аталанта – Интер – 0:1

Гол: Мартинес, 65

Ожидаемые голы (xG): 0.80 - 1.12

Владение мячом: 45 % - 55 %

Удары: 7 - 15

Удары в створ: 0 - 4

Угловые: 4 - 7

Фолы: 8 - 12

