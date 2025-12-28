iSport.ua
Футбол

Интер оформил непростую победу над Аталантой

"Нерадзурри" вернулись в лидеры Серии A.
Вчера, 23:42       Автор: Антон Федорцив
Интер / Getty Images
Интер / Getty Images

Команда Кристиана Киву выглядела остро с первых минут. Аканджи после углового едва не отправил мяч в сетку с рикошетом. В середине первого тайма Луис Энрике пробил рядом со штангой, а с ударом Тюрама справился кипер.

Потом возможности упустили Мартинес и Барелла. А тот же Тюрам на 35-й минуте даже отправил мяч в сетку. Правда, Мартинес перед передачей на француза оказался в офсайде.

После перерыва дважды отменили голы "Богини". Но вне игры Де Кетеларе и Скамакки были видны невооруженные глазом. Пыл бергамасков погасил Мартинес, который из пределов штрафной переиграл Карнезекки после ошибки обороны.

Аталанта что-либо противопоставить этому так и не смогла. Интер одержал выездную победу и возобновил лидерство в турнирной таблице (36 очков). Подопечные Раффаэле Палладино тем временем остались на 10-й позиции (22 пункта).

Статистика матча Аталанта – Интер 17-го тура чемпионата Италии

Аталанта – Интер – 0:1
Гол: Мартинес, 65

Ожидаемые голы (xG): 0.80 - 1.12
Владение мячом: 45 % - 55 %
Удары: 7 - 15
Удары в створ: 0 - 4
Угловые: 4 - 7
Фолы: 8 - 12

