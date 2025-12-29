iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Араухо близок к возвращению в обойму Барселоны

Ментальное состояние вице-капитана команды улучшилось.
Сегодня, 00:20       Автор: Антон Федорцив
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Защитник испанской Барселоны Рональд Араухо возобновит тренировки с "блаугранас". Уругваец присоединится к партнерам в понедельник, сообщает Mundo Deportivo.

Центрбек примет участие в вечернем занятии. Тренировка будет открытой – ориентировочно 6 тысяч фанатов посетят мероприятие. Араухо умышленно выбрал это занятие, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку.

Уругвайский защитник несколько недель назад ушел во внеплановый отпуск. Менеджмент Барсы позволил Араухо взять паузу в сезоне для психологического восстановления. Статистика центрбека в кампании – 15 матчей (2 гола).

Тем временем Барселона приценивается к двум защитникам из немецкой Бундеслиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Рональд Араухо

Статьи по теме

Барселона присматривается к двум защитникам из Бундеслиги Барселона присматривается к двум защитникам из Бундеслиги
Левандовски прокомментировал слухи о снижении зарплаты Левандовски прокомментировал слухи о снижении зарплаты
Барселона и клубы АПЛ следят за форвардом Леванте Барселона и клубы АПЛ следят за форвардом Леванте
Барселона положила глаз на второго центрбека Ноттингема Барселона положила глаз на второго центрбека Ноттингема

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют против Браги, а Кристал Пэлас встретится с Тоттенхэмом
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
просмотров

Последние новости

Формула 100:54
Ферстаппен подстраховался на случай потери гоночного инженера
Европа00:20
Араухо близок к возвращению в обойму Барселоны
Вчера, 23:55
Другие страны23:55
Кубок африканских наций-2025: Кот-д'Ивуар разошелся миром с Камеруном, Алжир победил Буркина-Фасо, Габон уступил Мозамбику.
Европа23:42
Интер оформил непростую победу над Аталантой
Европа23:14
Кройф-младший станет техническим директором родного клуба отца
Биатлон22:45
Хеттих и Штрелов прервали полосу неудач Германии в Рождественской гонке
Европа22:13
Бенфика с ассистом Судакова сыграла вничью с Брагой
Европа21:18
Тоттенхэм минимально переиграл Кристал Пэлас
Шахматы20:44
Карлсен триумфовал на ЧМ-2025 по рапиду
Теннис19:59
Кирьос переиграл Соболенко в "Битве полов"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK