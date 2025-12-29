Араухо близок к возвращению в обойму Барселоны

Защитник испанской Барселоны Рональд Араухо возобновит тренировки с "блаугранас". Уругваец присоединится к партнерам в понедельник, сообщает Mundo Deportivo.

Центрбек примет участие в вечернем занятии. Тренировка будет открытой – ориентировочно 6 тысяч фанатов посетят мероприятие. Араухо умышленно выбрал это занятие, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку.

Уругвайский защитник несколько недель назад ушел во внеплановый отпуск. Менеджмент Барсы позволил Араухо взять паузу в сезоне для психологического восстановления. Статистика центрбека в кампании – 15 матчей (2 гола).

Тем временем Барселона приценивается к двум защитникам из немецкой Бундеслиги.

