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Финская студия преподнесла неожиданный подарок украинским игрокам

Alan Wake 2 будет иметь украинскую локализацию.
Сегодня, 15:31
Alan Wake 2
Alan Wake 2

Финская компания разработчик Remedy поделилась полноценным анонсом Alan Wake 2 и официально сообщила, что игра со старта будет иметь украинскую локализацию.

Напомним, 24 мая состоялось большое мероприятие Sony PlayStation Showcase, на котором японская компания поделилась трейлерами грядущих игр, где среди прочих был представлен трейлер долгожданного сиквела Alan Wake 2.

Игра будет распространяться на платформах PlayStation 5, Xbox Series X и ПК и получит украинскую локализацию в виде субтитров и интерфейса. Кроме того Remedy сделали также украинскую версию официального сайта, где можно ознакомиться с материалами долгожданного проекта студии.

Alan Wake 2 - сиквел игры 2010 году, которая рассказывала историю писателя Алана Уэйка, прибывшего с женой в городок Брайт-Фоллс, чтобы преодолеть творческий кризис. Постепенно ужасы, которые пишет Алан, начинают становиться реальностью, а самому писателю приходится столкнуться с Тьмой.

В конце игры Уэйку удается спасти супругу от темной сущности, но сам он оказывается у нее в плену. Remedy долго готовили продолжение истории, а глава компании Сэм Лейк заверил, что это будет самый темный и мрачный вариант сценария из тех, что разрабатывыала финская студия.

17 октября 2023 года игрокам из Украины представится шанс самим узнать, чем закончится история писателя (и закончится ли), да еще и на родном языке. Alan Wake 2 станет первой AAA-игрой с украинской локализацией прямо на старте продаж.

 


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