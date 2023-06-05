B8 сыграют против ALPHA и SKG в матчах за выживание: онлайн-трансляция

Dendi и компания попробуют сохранить место в высшем дивизионе.

Украинский коллектив В8 разделил шестую строчку по итогам третьего тура верхнего дивизиона Dota Pro Circuit и теперь сыграет в переходных матчах.

Команде Данила Ишутина приедтся сыграть с ALPHA и SKG, которые также занимают шесту строчку за возможность остаться в верхнем дивизионе.

Коллективы будут играть по кругу до серии из двух побед подряд. Лишь одна команда сможет сохранить прописку, две другие вылетят в нижний дивизион.

Смотреть онлайн-трансляцию переходных матчей DPC NA 2023 Tour 3: Division I

Трансляция поединков В8, ALPHA и SKG будет доступна в этой новости 5 июня в 22:00 по киевскому времени. Серия начнется с поединка ALPHA - SKG.

Напомним, что ранее министерство молодежи и спорта Укрианы исключило игроков В8 из сборной страны.