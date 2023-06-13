Украинец Resolut1on: Меня не мучает совесть за то, что я играю в Dota с россиянами
Киберспортсмен не понимает того, что происходит в Украине.
Украинский киберспортсмен Роман Resolut1on Фоминок прокомментировал свое выступление в составе российской команды BetBoom на ESL One Berlin Major из Dota 2.
У киберспорстмена спросили о том, не мучает ли его совесть, когда он играет с россиянами, а его родной Никополь страдает.
"За что мне совесть мучить, что я играю в Dota с ребятами, которые имеют русский паспорт? Нет, не мучает. Они не имеют никакого отношения к происходящему, - сказал Resolut1on.
Ранее сообщалось, что лидер NaVi S1mple поиграл в игру "бункер" на стриме с россиянами.