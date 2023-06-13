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Украинец Resolut1on: Меня не мучает совесть за то, что я играю в Dota с россиянами

Киберспортсмен не понимает того, что происходит в Украине.
Сегодня, 11:28
Роман Resolut1on Фоминок / instagram.com/resolut1on__
Роман Resolut1on Фоминок / instagram.com/resolut1on__

Украинский киберспортсмен Роман Resolut1on Фоминок прокомментировал свое выступление в составе российской команды BetBoom на ESL One Berlin Major из Dota 2.

У киберспорстмена спросили о том, не мучает ли его совесть, когда он играет с россиянами, а его родной Никополь страдает.

"За что мне совесть мучить, что я играю в Dota с ребятами, которые имеют русский паспорт? Нет, не мучает. Они не имеют никакого отношения к происходящему, - сказал Resolut1on.

Ранее сообщалось, что лидер NaVi S1mple поиграл в игру "бункер" на стриме с россиянами.

 


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