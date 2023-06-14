Киберспортивная поддержка: Украинская сенсационная команда по CS:GO поддержала Динамо Киев
Monte пришли в гости к киевскому клубу.
Украинская киберспортивная команда по CS:GO Monte впервые в истории приняла участие на Major, где сенсационно сумела дойти до 1/4 финала.
Команда, воспользовавшись временем на отдых, решила поддержать футбольный клуб Динамо Киев.
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Monte в составе: Виктор sdy Оруджев, Владимир Woro2k Велетнюк, Сергей DemQQ Демченко, Сергей Imbt Бежанов (тренер), Айдын KrizzeN Турлыбеков (менеджер-аналитик) посетили стадион имени Валерия Лобановского.
"Мы - это Динамо, Динамо - это мы!", - гласит заявление Monte в Telegram.
Ранее сообщалось, что Monte выступили с заявлением относительно списка Министерства молодежи и спорта Украины.