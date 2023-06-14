Киберспортивная поддержка: Украинская сенсационная команда по CS:GO поддержала Динамо Киев

Monte пришли в гости к киевскому клубу.

Украинская киберспортивная команда по CS:GO Monte впервые в истории приняла участие на Major, где сенсационно сумела дойти до 1/4 финала.

Команда, воспользовавшись временем на отдых, решила поддержать футбольный клуб Динамо Киев.

Читай также: "Поляки, вы лучшие": экс-игрок Динамо и сборной Украины поздравил теннисистку с победой на Ролан Гаррос

Monte в составе: Виктор sdy Оруджев, Владимир Woro2k Велетнюк, Сергей DemQQ Демченко, Сергей Imbt Бежанов (тренер), Айдын KrizzeN Турлыбеков (менеджер-аналитик) посетили стадион имени Валерия Лобановского.

"Мы - это Динамо, Динамо - это мы!", - гласит заявление Monte в Telegram.

Ранее сообщалось, что Monte выступили с заявлением относительно списка Министерства молодежи и спорта Украины.