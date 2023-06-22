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Россияне Perfecto и Electronic покинут NaVi - инсайдеры

Игроки страны-агрессора приняли решение уйти из украинской команды.
Сегодня, 10:51
Electronic и Perfecto / HLTV
Electronic и Perfecto / HLTV

Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков заявил, что стан NaVi в ближайшее время покинут игроки по CS:GO Илья Perfecto Залуцкий и Денис electroNic Шарипов.

"Perfecto и Electronic сами решили покинуть Navi! Все окончательно решится в ближайшее время, вероятность этого 90%!" – написал ОверДрайв в соцсетях.

Один из редакторов портала HLTV Striker также подтвердил данную информацию.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения армии рф на территорию Украины ни один из российских игроков "рожденных побеждать" не осудил действия своей страны, однако Залуцкий и Шарипов согласились выступать под нейтральным флагом. 

Ранее сообщалось, что лидер NaVi S1mple поиграл в игру "бункер" на стриме с россиянами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi Counter-Strike- Global Offensive илья perfecto залуцкий Денис electronic Шарипов

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