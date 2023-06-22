Россияне Perfecto и Electronic покинут NaVi - инсайдеры

Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков заявил, что стан NaVi в ближайшее время покинут игроки по CS:GO Илья Perfecto Залуцкий и Денис electroNic Шарипов.

"Perfecto и Electronic сами решили покинуть Navi! Все окончательно решится в ближайшее время, вероятность этого 90%!" – написал ОверДрайв в соцсетях.

It was Perfecto and Electronic's decision to quit 🇺🇦Navi! The posibility of this epic change is 90%. Everything will be finally decided very soon. — OverDrive (@ABOverDrive) June 21, 2023

Один из редакторов портала HLTV Striker также подтвердил данную информацию.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения армии рф на территорию Украины ни один из российских игроков "рожденных побеждать" не осудил действия своей страны, однако Залуцкий и Шарипов согласились выступать под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что лидер NaVi S1mple поиграл в игру "бункер" на стриме с россиянами.