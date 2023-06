Россияне Perfecto и Electronic покинут NaVi - инсайдеры

Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков заявил, что стан NaVi в ближайшее время покинут игроки по CS:GO Илья Perfecto Залуцкий и Денис electroNic Шарипов.

"Perfecto и Electronic сами решили покинуть Navi! Все окончательно решится в ближайшее время, вероятность этого 90%!" – написал ОверДрайв в соцсетях.

It was Perfecto and Electronic's decision to quit 🇺🇦Navi! The posibility of this epic change is 90%. Everything will be finally decided very soon.