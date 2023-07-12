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Monte, B8, IKLA и многие другие команды не прошли квалификацию в турнир Gamers8

Во второй день квалификации прошли только два украинских игрока.
Сегодня, 11:38

Накануне стартовала квалификация к турниру Gamers8 с CS:GO, в которой приняли участие многие украинские команды, миксы и игроки.

Тем не менее, удачным первый день квалификации не стал.

Участники плей-офф последнего мейджора Monte стартовали со второго раунда, где обыграли россиян liTTle clan, затем были сильнее еще одних представителей террористического государства - Ha MaSSe. А вот с датской командой Espionage украинцы, игравшие со стенд-ином fessor, справиться не смогли (12:16).

Коллектив B8 прошел такой же путь - победы во втором и третьем раунде и поражение от Aurora_Gaming в третьем (11:16).

Ребята из SHAPITO должны были начинать свой путь с первого раунда и смогли преодолеть сразу трех оппонентов, но против 12 сеяных португальцев SAW сил уже не хватило (10:16).

Команда ESC Gaming, в составе которой выступают легендарные Edward и bondik, прошла первый раунд, но во втором соперниками стали Astralis, которых победить не удалось (9:16).

Наибольший успех был у коллектива MB, которые смогли преодолеть сразу четырех противников, но в пятом раунде все же вылетели, проиграв ALTERNATE aTTaX (13:16).

В стадию четвертьфинала вместе с NiP смог пройти украинец Даня headtr1ck Валитов, который на этой стадии будет противостоять Saw, а в полуфинале может встретиться против Владислава leri511 Дрыги, который играет с россиянами в команде ex-Hydra.


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